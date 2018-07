Favoritos no Paulistão? Os grandes, é claro

Ufa! Até que enfim acabou a primeira fase do Campeonato Paulista. Depois de quase três meses de futebol arrastado, teremos jogos com alguns atrativos. Pena que por força do esdrúxulo regulamento, ninguém leva vantagem nesta fase de partida única sem direito a empate ou o que seja ao time de melhor campanha. Coisas da Federação Paulista com aval dos clubes.

Por isso é complicado apontar os favoritos nas quartas de final com São Paulo x Portuguesa, Palmeiras x Mirassol, Corinthians x Oeste e Santos x Ponte Preta. Seria uma barbada indicar os quatro grandes como candidatos às quatro vagas nas semifinais. Eles dominaram as 19 rodadas, sem muito esforço e sacrifício. Passearam pelos estádios enquanto os pequenos suaram sangue para vencer.

Mesmo assim, vamos analisar os quatro ‘matas’ e apontar os favoritos nos confrontos.

São Paulo x Portuguesa – O time do Rogério Ceni tem tudo para garantir a vaga, tamanha a diferença das equipes. A Lusa penou o campeonato inteiro e não apresentou uma única grande exibição. A seu favor conta o fato de sempre dar sorte com o São Paulo.

Palmeiras x Mirassol – Jogo fácil para o time do Felipão. Apesar da boa campanha do adversário, o Palestra não deve encontrar resistência. No primeiro turno, o Palmeiras venceu (1 a 0) o Mirassol fora de casa.

Corinthians e Oeste – Outra barbada. Tite sabe que terá pela frente a equipe bem entrosada, mas sem força. Na primeira fase, o Corinthians passou fácil com a vitória por 3 a 0 no Pacaembu.

Santos e Ponte Preta – O favorito é o time de Muricy. A Ponte teve a melhor campanha entre os pequenos. Na primeira fase derrotou o Corinthians e São Paulo, fora de casa, o Palmeiras, em Campinas, e empatou com o Santos no Moisés Lucarelli.

Como só teremos um jogo, tudo pode acontecer. Parabéns Federação e clubes que referendaram o regulamento da mentira.