Felipão está preocupado com Neymar

Neymar preocupa a comissão técnica da seleção brasileira. Não por uma possível lesão e sim pela dimensão que tomou a sua polêmica transferência para o Barcelona. O caso ganhou proporções acima do normal e, teme o comando da seleção, pode ter efeito negativo ao craque.

Mais que a camisa 9 e a situação do goleiro Julio Cesar, Felipão monitora Neymar. E certamente deve ter uma conversa reservada com o jogador nos três dias que a seleção vai se reunir para o amistoso contra a África do Sul, dia 5 de março, em Johannesburgo.

Por isso, a convocação desta segunda-feira, quando anunciou Jefferson, Jô e Fred, deve ficar em segundo plano no amistoso. Felipão tem certeza de que Fred vai chegar bem na preparação para a Copa e vai usar o jogo com os sul-africanos para dar mais entrosamento ao grupo.

No gol, a comissão técnica entende que o problema de Julio Cesar está resolvido com a transferência para o Toronto, mesmo jogando em um campeonato de segundo escalão e time sem expressão. Tudo o que Felipão e Parreira queriam era ver Julio em ação. Agora resta esperar pelos jogos do goleiro.

Mas a situação de Neymar foge das quatro linhas. Desde janeiro, o sinal de alerta está aceso na seleção. Um rápido resumo do caso mostra que o presidente do Barcelona, Sandro Rosell, renunciou ao cargo, o Fisco da Espanha levou o clube à Justiça cobrando impostos da transação com o Neymar, o pai do jogador entrou em rota de colisão com o Santos e respingou no filho.

Cansado diante de tanta polêmica, Neymar usou das redes sociais para falar que estava de “saco cheio” e bateu forte nos dirigentes do Santos. No Barcelona, o técnico Tata Martino disse que o caso Neymar ainda não havia chegado aos vestiários do seu time, mas considerava fora do normal os efeitos da negociação.

Há ainda uma clara guerra entre a mídia de Madri e Barcelona, com Neymar no olho do furacão. Na Copa, a imprensa espanhola vai acompanhar os passos do craque sem trégua. Livros escritos por jornalistas europeus contando a história do jogador brasileiro já estão no prelo. Assédio sem fim.

Felipão também não vai ter a menor boa vontade com a imprensa espanhola. Está engasgado na sua gargante o trote que levou ano passado de uma rádio de Madri na época da polêmica com Diego Costa.

Ingredientes não faltam para a comissão técnica blindar Neymar antes e durante a Copa do Mundo. Felipão e Parreira precisam do craque em paz.

E, para encerrar, Felipão, ao meu ver, cometeu um erro ao insistir com Jô na reserva de Fred na convocação desta segunda-feira. Ele poderia testar Alan Kardec.