Felipão, o caminho é o Lugano

O Brasil corre sérios riscos diante do imprevisível Uruguai nesta quarta-feira no Mineirão. E o perigo vem do setor defensivo. Nos jogos contra Japão e México, as costas dos laterais foram exploradas e Julio Cesar bateu roupa em algumas ocasiões. No jogo com a Itália, mesmo só com Balotelli na frente, o sistema entrou em pânico no segundo tempo.

O que dizer agora contra o trio Luis Suárez, Diego Forlán e Cavani? Eles metem medo em qualquer adversário. Thiago Silva e David Luiz devem ter a companhia de Luiz Gustavo, quase um terceiro zagueiro. A encrenca é cobrir as descidas de Marcelo na lateral-esquerda. Quem vai fazer esse trabalho?

Do outro lado, Hulk ajuda Daniel Alves. Mas, na esquerda, Neymar não pode socorrer Marcelo sob pena de se afastar do ataque. Deve sobrar para Oscar, o mais sacrificado do esquema de Felipão e Parreira.

A favor do Brasil a enorme fragilidade da defesa uruguaia. O caminho é explorar Lugano. Neymar deve jogar em cima do ex-zagueiro do São Paulo para chegar ao gol ou ao menos receber faltas. E Fred tem de encostar mais em Neymar.

O Uruguai é capaz de tudo e pode surpreender o Brasil. Mas também tem tudo para sair goleado do Mineirão.