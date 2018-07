Felipão, olha o Ganso – #diáriodaseleção

Felipão, parece, não conta com Paulo Henrique Ganso na sua lista para a Copa do Mundo. Bem informado, o treinador da seleção brasileira sabe que o meia do São Paulo, desde a última cirurgia no joelho há mais de dois anos, não consegue jogar com certa regularidade. Sabe também que o jogador, com uma equipe de especialistas à disposição, pode ficar tinindo para suportar sete jogos da Copa e toda a pressão que a competição exerce sobre os jogadores.

Mais que o aspecto físico, pesa na conta final do treinador para eleger os 23 jogadores da Copa a personalidade de cada um e seu comportamento no grupo. Em 2002, Felipão chamou Vampeta e Edílson para o Mundial mais por serem bons de grupo do que pela bola que jogavam.

Caladão, introspectivo e reservado, Ganso não teria a menor chance com Felipão. Acontece que o craque resolveu aparecer. Sem modéstia nenhuma, como cabe aos craques incomuns, Ganso desabafou: “Não vejo nenhum (meia) acima da média como eu. Sempre fui acima da média e procuro mostrar isso dentro de campo”, disse o jogador do São Paulo. Essa declaração pode fazer Felipão rever seus conceitos?

Ganso tem razão. Ele joga acima da média da maioria dos meais brasileiros. Na seleção brasileira, ocuparia fácil a vaga que, parece, Felipão reservou a William, do Chelsea. Aliás, William é daqueles jogadores de multiuso. Faz de tudo um pouco, desde marcar, criar e balançar as redes.

Entre um jogador que faz de tudo e um que decide um jogo com um passe fora do padrão normal, seria interessante a seleção ficar com o segundo. Dificilmente Felipão vai trocar William por Ganso. Mas…

Para o papel de William no escrete, tem gente de sobra: Fernandinho, Ramires e Oscar tirariam de letra essa tarefa. Agora, um meia clássico como Ganso, essa seleção de Felipão passa longe. Há muita formiguinha operária e pouca sabedoria de coruja no grupo da seleção.

Outro ponto favorável a Ganso: Neymar. Astro maior da constelação, Neymar precisa de um parceiro dentro e fora de campo. Um que entenda seu pensamento e acompanhe seus movimentos. Ganso e Neymar são unha e carne. Compadres no campo e fora da relva.

Felipão um dia pensou em Robinho para formar parceria com Neymar. Ganso é, disparado, a melhor opção. E no São Paulo, Paulo Henrique já dá as cartas. Felipão, olha o Ganso!

