Fiasco da seleção pede uma revolução

A hora é de mudanças. Se a CBF não percebeu ou não quer ver, é melhor então os rebelados aparecerem. Não se leva de 7 da Alemanha, nem de 3 da Holanda sem que se faça uma ruptura. O futebol brasileiro está à beira do colapso. E pede socorro.

O momento é de reflexão, de união de forças, de aproveitar o que de melhor esse futebol produziu ao longo de sua história e convocar os poucos sábios que ainda brigam por espaço para provocar o debate e defenestrar os culpados.

Fosse a CBF uma entidade séria e a atual comissão técnica da seleção já estaria dissolvida. Felipão e Parreira, no alto de sua dignidade, deveriam ser os primeiros a chamar as melhores cabeças do nosso futebol e propor um pacto nacional em busca de um novo caminho. Caminho que nos remete ao passado quando éramos bons de bola.

Sem entrar no mérito da gestão do futebol em si, das mazelas dos clubes e da profana relação entre dirigentes, empresários, treinadores e jogadores e seus familiares, é urgente formar um colegiado para encontrar o caminho da volta.

Ex-jogadores de boa cabeça precisam ter voz e assumir postos de comando na seleção brasileira. Temos um patrimônio imensurável de campeões que são descartados como chiclete. Por que não convocá-los para darem vida a um time morto?

A título de exemplo, que tal Falcão, Zico, Júnior, Deco, Raí, Cafu, Carlos Alberto Torres, entre outras boas cabeças, serem chamados para liderar o pacto de reconstrução da seleção brasileira? Junto de treinadores de respeito, eles poderiam dar início a um novo projeto para o time nacional. Desde a base até os profissionais.

Grandes seleções mostraram nesta Copa o quanto valorizam ex-jogadores que escreveram seus nomes em Mundiais. Joachim Löw é cercado de nomes fortes do futebol alemão na sua comissão técnica e comissariado. Louis Van Gaal também tem no banco ao seu lado expoentes do futebol holandês.

No Brasil, craques do passado não são reconhecidos e vivem de emprestar sua sabedoria à mídia e à cobiça de patrocinadores. É um desperdício.

Quando José Maria Marin anunciar a queda de Felipão, jogando nas costas do treinador a culpa pelo fiasco na Copa, aplausos vão explodir.

O problema do futebol brasileirão não é o Felipão, muito menos Parreira, é a ditadura do clã João Havelange com seu herdeiro Ricardo Teixeira, que saiu corrido do País para deixar Marin no trono. Eles são intermináveis.

Para finalizar, é melhor ver Alemanha x Argentina e deixar de lado a arrogância do futebol brasileiro que vive da venda de meninos bons de bola e depois vai buscá-los na tentativa de fazer de cada um o craque da Copa. Ridículo.