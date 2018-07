Ganso no Milan

A torcida do Corinthians não deve levar a sério esta história de Paulo Henrique Ganso com a camisa 10 do seu time. O craque quer jogar no Milan. Nenhum clube no Brasil, além do Santos, tem poder de sedução para atrair o jogador.

Thiago Ferro, agente da DIS, empresa que cuida dos interesses de Ganso, afirmou, nesta manhã de terça-feira à TV Bandeirantes, que o destino do meia-esquerda é mesmo a Itália e o endereço é a casa do Milan.

Ganso já elegeu o Milan como sua nova moradia. Ele analisou bem os times da Europa e concluiu que o clube do Premiê Silvio Berlusconi é o que mais lhe convém. Ali pode desfilar seu futebol elegante e eficiente.

O craque sonha com a 10 do Milan formando um trio de Seleção Brasileira ao lado de Robinho e Alexandre Pato. A Inter de Milão, também interessada no jogador, perdeu força na corrida depois que Leonardo passou a equilibrar-se na corda bamba. Leo era o único que poderia convencer Ganso a jogar na Inter.

Seu destino é mesmo o Milan. Ariedo Braida, diretor responsável pelas contratações do clube italiano, desembarca no Brasil ainda esta semana para fechar o negócio, como informou o repórter do JT, Luís Augusto Monaco. Quando Braida aparece é para levar o jogador, e sem novela.

Ganso, diferente de Neymar, não quer os holofotes da mídia brasileira. O astro se vê sob as luzes da ribalta internacional. Seu futebol extraordinário já não cabe na Vila Belmiro.

Que sirva de lição aos dirigentes do Santos. Enquanto o negócio não acaba, o time praiano fica nas costas de Paulo Henrique Ganso. Sem Neymar, Elano e o instável Zé Eduardo, a equipe depende de Ganso para vencer o Cerro Porteño, jogo decisivo para o futuro do clube na Libertadores.

“Como camisa 10, a responsabilidade é minha”, disse Ganso sobre a difícil missão que o aguarda em Assunção nesta quinta-feira.

DE PRIMEIRA

“A minha escolha eu já fiz. Disse que quero ficar no Milan. Deixem-me tranquilo, por favor”.

Kaká, ao jornal Gazzetta dello Sport, um dia antes de ser vendido ao Real Madrid por 65 milhões de euros, em 2009.