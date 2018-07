Justiça condena Corinthians a indenizar torcedor

Torcidas organizadas não param de dar prejuízos aos clubes. O Corinthians, por exemplo, foi condenado na Justiça, em primeira instância, nesta segunda-feira, a indenizar um torcedor em R$ 300 mil.

O motivo da ação: João Mendonça Cortez perdeu um olho durante um tumulto provocado por facções organizadas no Pacaembu no jogo contra o River Plate, pela Libertadores em 2006 – a informação foi divulgada pela ESPN.

Cortez usou como argumento uma declaração do então presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, em um programa da ESPN em 2004, que o clube fornecia ingressos e ajuda de custo no aluguel dos ônibus às torcidas organizadas. Configurando assim o clube como financiador das organizadas. O juiz de Direito, Marcelo Sergio, acatou a ação e deu sentença favorável ao torcedor João Mendonça Cortez. Cabe recurso ao Corinthians.

Seja qual for a decisão final da Justiça, a indenização a Cortez abre caminho para novas denúncias contra a maioria dos clubes brasileiros que têm relações quase umbilicais com as organizadas.

A relação é tão promíscua que o Corinthians, por exemplo, retirou cadeiras de um dos setores da sua recém-construída arena em Itaquera a pedido das facções organizadas que não costumam acompanhar aos jogos sentadas.

O Grêmio havia tomado essa decisão, de retirar cadeiras de seu novo estádio, também para atender aos caprichos de suas torcidas organizadas.

Coincidência ou não, essas torcidas já deram prejuízos a Corinthians e Grêmio com atos de violência, vandalismo, entre outros, nas novas arenas.

Questionada se também retiraria parte das cadeiras para abrigar organizadas do Palmeiras no Allianz Parque, a WTorre, construtora da arena, disse a esse blogueiro que em hipótese alguma vai mexer na estrutura do estádio para favorecer as facções. A conferir.