Luis Fabiano e Valdivia prejudicam São Paulo e Palmeiras

Luis Fabiano é uma causa perdida, assim como Valdivia. Não faz um dia, e o atacante do São Paulo reclamava da condição de reserva no São Paulo. Queria estar entre os titulares, os protagonistas. O chileno também não abria mão de ser a referência do Palmeiras na corrida agônica contra o rebaixamento.

Pior de tudo isso é que as duas torcidas (são-paulinos e palmeirenses) acreditam no ganho técnico de seus times com os dois ídolos em campo.

A história, porém, é outra. Veja o que Luis Fabiano fez nesta noite de terça-feira no Morumbi. Escalado ao lado de Alexandre Pato contra o modesto Huachipato do Chile, o tal “Fabuloso” ficou em campo apenas 32 minutos. Foi expulso acusado pelo árbitro de ter agredido Arrué em lance sem bola. O juiz estava do lado de Luis Fabiano no ato da agressão.

O atacante foi para o chuveiro e deixou seu time na mão. Obrigado a se virar com um a menos diante dos chilenos. Luis Fabiano, provavelmente, vai excomungar o árbitro e se desculpar com os companheiros.

Com Valdivia é a mesma ladainha. Expulso de graça no jogo contra o Flamengo, quando o Palmeiras ensaiava a virada, o tal “Mago” deu um enorme prejuízo ao seu time. Arrependido (?), pediu desculpas mais tarde. Julgado pelo STJD vai desfalcar o Palmeiras na importante partida desta quinta-feira diante da Chapecoense.

No último domingo, Valdivia deixou de “matar” o jogo contra o Figueirense no momento que o Alviverde vencia por 1 a 0. Em vez de chutar para o gol, preferiu o passe. O gol não saiu. E o Figueirense virou para 3 a 1. Valdivia pediu desculpas aos companheiros e torcedores ainda no campo após o jogo.

Luis Fabiano e Valdivia não justificam o salário que recebem, apesar do salvo-conduto que têm da maioria de seus torcedores e dos dirigentes de São Paulo e Palmeiras.

Um dia após a publicação desse post, dirigentes do São Paulo resolveram multar Luis Fabiano. Estima-se que a mordida no salário do jogador será de 30%.