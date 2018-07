Mano perdido

Mano Menezes não está numa posição confortável no comando da Seleção Brasileira. Resultados pífios na Copa América e sua atitude, com certa arrogância ao rebater torcedores na arquibancada do estádio em Córdoba, quando o Brasil perdia para o Paraguai, não caíram bem.

Ele já não tem a mesma paciência com a imprensa. Há o temor na CBF de que Mano possa usar dos mesmos artifícios adotados por Dunga contra os críticos da imprensa. A preocupação é de que o pavio aceso após o empate (2 a 2) com o Paraguai provoque um incêndio no paiol.

Mano tem uma boa geração nas mãos, mas não tem tempo para lapidar as joias. Ele precisa de resultados. Se não emplacar uma boa sequência até o final do ano, pode ser substituído. Corre o risco de não emplacar em 2012. O jogo contra o Equador, nesta quarta-feira, é um divisor de águas. A conferir.