Marcelo Oliveira erra e oferece vitória ao São Paulo

O São Paulo cumpriu com a sua obrigação. Venceu o Cruzeiro, deu um fôlego para o Brasileirão e se sustentou na briga pelo título. Nesta vitória, Muricy Ramalho fez tudo certo. Marcou bem Ricardo Goulart e encurtou os espaços de Éverton Ribeiro, os dois mentores do time mineiro.

Marcelo Oliveira, técnico do Cruzeiro, fez tudo errado. Badalado como um dos melhores treinadores do Brasil, ele arrebentou com o seu time ao trocar Lucas Silva por Dagoberto.

Naquela altura do jogo, o São Paulo vencia por 1 a 0. Com a saída de Lucas, Éverton Ribeiro recuou para atuar como um segundo volante. Everton, desgastado por ter jogado contra o Bahia na quinta-feira, no mesmo dia que havia desembarcado em Belo Horizonte dos amistosos com a seleção brasileira nos Estados Unidos, passou a andar em campo. Não marcou, nem criou. E permitiu a Ganso e Kaká transitarem livre no campo do Cruzeiro.

A saída de Lucas Silva para a entrada de Dagoberto e, por tabela, o recuo de Éverton Ribeiro para segundo volante se deu aos 18 minutos do segundo tempo. O segundo gol do São Paulo, de Alan Kardec, que matou o jogo, saiu aos 25 minutos.

Éverton Ribeiro esteve com a seleção por dez dias. Voltou na quinta-feira pela manhã e à noite já estava em campo defendendo Cruzeiro contra o Bahia. Neste jogo, o Bahia correu muito, saiu na frente e obrigou o time mineiro a buscar a vitória até o final. Everton e Goulart lutaram dobrado e fizeram os gols da virada cruzeirense. E chegaram desgastados para enfrentar o São Paulo.

Com Éverton Ribeiro amarrado pelo cansaço e sem espaço para manobrar, o líder do Brasileirão minguou. A bola não chegou mais a Ricardo Goulart, nem a Marcelo Moreno. Goulart foi sacado aos 29 minutos, 4 depois do gol de Kardec.

Ao fim do jogo, Éverton Ribeiro disse: “Pesou o cansaço, não conseguimos nos impor e o São Paulo jogou muito bem.”

Marcelo Oliveira sabia que seus dois principais jogadores estavam desgastados. Não fez nada durante o jogo para poupar o fôlego dos dois. Pagou com a derrota.

Muricy, do seu lado, fez tudo certo. Não por acaso, o São Paulo diminuiu a diferença em quatro pontos para o líder Cruzeiro. O Brasileirão está aberto.