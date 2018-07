Messi sem limites

Ainda bem que o futebol tem Lionel Messi. Como é bom desfrutar das diabruras desse craque, mesmo que acompanhando pela televisão. Nesta terça-feira, ele fez história ao marcar três gols na vitória do Barcelona por 5 a 3 em cima do Granada. Não foram gols e sim pinturas com o traço de um gênio.

Com essa galeria de bolas na rede, Messi tornou-se no maior artilheiro da história do Barça com a incrível marca de 234 gols – César Rodrigues, jogador dos anos 30, era o recordista com 232.

Falar de Messi, para muitos, parece ser repetitivo. Cá entre nós, é bem mais saudável e prazeroso falar de um craque e de suas façanhas do que, por exemplo, discutir essa chatice da Lei Geral da Copa de 2014 – assunto que não comove nem o mais burocrático dos torcedores deste País.

E ao enaltecer Messi, volto a insistir: como seria interessante ver esse genial argentino ao lado de Neymar. Aliás, crescem os rumores na Espanha de que Neymar já estaria vendido ao Barcelona – o craque se apresentaria em 2014 ou até mesmo em 2013.

Antes de jogarem pedra neste blogueiro, digo que se trata de uma especulação e não de uma informação oficial. O futebol pede Messi e Neymar juntos.