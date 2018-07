Mourinho e Simeone e o antijogo

De uma semifinal de Champions League se espera um jogo de alto nível. Não há margem para desculpas, nem complexo de inferioridade para jogar fechado com medo de perder. É hora de mostrar ousadia, de encarar o adversário como se fosse um grande rival. Buscar a vitória sem trégua. Discutir o gol com o oponente e encantar a serpente em nome do êxtase da plateia, da imensidão de torcedores.

Sinceramente, não esperava ver esses conceitos no confronto entre Atlético de Madrid x Chelsea, nesta terça-feira no Vicente Calderón. Tanto o Atleti de Diego Simeone como o Chelsea de José Mourinho não jogam o futebol de excelência. São times moldados para marcar, compactar e especular em contra-ataques mortais.

Diante de rivais mais qualificados, Atleti e Chelsea costumam se acovardar. Enfileiram seus soldados a proteger a cidadela, custe o que custar. O Atlético, quando senhor da partida, até que pressiona o inimigo no território alheio. O Chelsea de Mourinho, às vezes, também gosta de se impor.

No jogo dessa terça-feira, na abertura das semifinais da Champions, Mourinho não teve a menor dúvida, nem vergonha, para amontoar nove jogadores lá atrás, dar bico para frente à espera de um descuido da zaga espanhola para o “poste” Fernando Torres espetar um golzinho. Às vezes, um ou outro cruzamento na área. Uma pobreza genial.

Do lado do Atlético, outro deserto de ideias. Acostumado a marcar do que atacar, Simeone não encontrou uma solução para furar a retranca de Mourinho. Simeone bebeu do seu próprio veneno. O jogo não andou, não teve emoção e ainda colocou à margem uns três a quatro jogadores machucados, tamanha ferocidade com que se disputou a bola em Madri.

Mourinho é gênio para muitos. De retranca ele entende. Já foi campeão da Champions assim. Simeone está chegando agora ao seleto grupo dos treinadores que militam na Europa. Os dois prestaram um desserviço ao futebol.

Nesta quarta-feira, Real Madrid e Bayern de Munique podem devolver aos torcedores o prazer de se ver um bom jogo de bola. A conferir.