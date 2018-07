O Evangelho segundo o ‘bicampeão’ Cruzeiro

Virtual bicampeão brasileiro, o Cruzeiro tem um segredo que poucos clubes têm no Brasil: a fé. Difícil de mensurar, mas o clube mineiro é um dos que mais contam com atletas evangélicos – num passado recente, conhecidos como Atletas de Cristo. O líder do grupo é o goleiro Fábio, que se converteu ao Evangelho em 2007. Outro com forte ascendência entre os jogadores é o zagueiro Léo, que se entregou a Deus ainda na adolescência.

Coincidência ou não, o grupo de evangélicos não para de crescer no Cruzeiro. Desde a campanha vitoriosa na conquista do Brasileirão de 2013, os jogadores do time mineiro celebram seus feitos com o lema “Deus me fez campeão” e a nossa “Glória é de Deus”.

Nos últimos jogos, os gols foram comemorados com os jogadores ajoelhados e os dedos apontados para o céu. Mesmo após os jogos, a demonstração de fé tem sido explícita. A cena se repetiu após a vitória por 2 a 1 diante do Grêmio nesta quinta-feira em Porto Alegre. Os jogadores formaram uma roda no centro do campo e, de joelhos, oraram, apontaram os dedos ao céu e repetiram “a Glória é de Deus”.

Nos últimos dois anos, a legião de evangélicos do time mineiro só tem crescido: Fábio, Léo, Ceará, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Julio Baptista, Dagoberto, William, Tinga, Dedé, Marlone, Borges, entre outros sempre mencionam Deus em suas entrevistas.

Muitos desses jogadores frequentam os cultos do Ministério da Igreja Batista de Lagoinha (IBL) em Belo Horizonte. Fábio faz parte da Igreja Batista de Getsêmani, de Contagem, na região metropolitana de BH.

Veja o relato do goleiro Fábio à imprensa mineira:

“Tive várias oportunidades para me entregar a Deus, inclusive passei por vários momentos que poderia tê-lo conhecido na alegria, mas infelizmente fui conhecê-lo na dor, em 2007. Estava lesionado e tinha previsão de retorno aos campos em 5 ou 6 meses. Além disso, enfrentava uma situação delicada no Cruzeiro por ter sofrido um gol de costas, tanto a torcida quanto a imprensa estavam desacreditados do meu trabalho. Então durante esse intervalo de recuperação estava em casa assistindo televisão. Tenho um grande hábito de ficar mudando de canais e enquanto ‘zapeava’ a TV, me deparei com um programa evangélico. Procurei passar por ele rapidinho, porque não queria saber de crente. Mas algo me chamou a atenção e parei um pouco para ver o que o pregador dizia. Então ele disse: “Quero fazer uma oração para quem lesionou o joelho”. Pensei: ‘Esse cara está falando para mim’. Naquele momento tive uma fé suficiente para Deus fazer um milagre na minha vida. Orei junto ao apresentador da TV com as mãos sobre o joelho. Terminada a oração, que não durou mais de 15 minutos, comecei a sentir o meu joelho ‘pegar fogo’, como se ele estivesse em brasa. E ali tive a certeza que Deus estava me curando. Desse dia em diante passei a buscar a Deus e frequentar os cultos.”

Acompanhe o relato do zagueiro Léo:

“Eu me converti na adolescência, aos 14 anos, antes disso bebia muito. Tive coma alcoólico com nove anos. Era muito festeiro, saía com amigos do futebol e fazia de tudo, mas quando conheci a Jesus houve uma mudança muito grande no meu caráter. Acho que a mudança mais significativa que acontece na vida de uma pessoa é dentro dela. Fiquei mais calmo e meu estilo de vida mudou radicalmente”.

Não será surpresa se na comemoração do bicampeonato neste domingo, os jogadores do Cruzeiro vestirem uma camiseta branca com a estampa em azul-claro “Deus me fez campeão”.

Uma coisa é certa: de nada adianta tamanha entrega a Deus se dentro de campo não jogar bola. Muito do sucesso do Cruzeiro passa pela boa qualidade técnica de seus jogadores. Esse é o segredo do time mineiro.