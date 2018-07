O recital de Valdivia no Palmeiras

Os torcedores de outros times não se cansam de afirmar que os palmeirenses se iludem com Valdivia. Os “outros” podem até ter razão. O chileno já deu provas suficientes de que não é confiável. Nada a reclamar. Mas, vamos ficar por aí. Valdivia é diferente e faz a diferença quando seus músculos estão afinados.

Neste sábado, ele brindou a torcida do Palmeiras com um recital diante do Oeste no rasgado e surrado gramado do Estádio José Eduardo Farah, em Presidente Prudente. Seu nome recebeu saudações calorosas das arquibancadas. E quando saiu, para dar lugar a Mendieta, foi aplaudido de pé. Gesto que marcou sua volta, após 114 dias sem jogar futebol.

Homenagem justa a um jogador que já perdeu tempo demais na carreira. Por seu talento e excelência, Valdivia deveria estar em outro patamar. Juízo e um pouquinho de força de vontade não são assim do outro mundo. Basta jogar bola.

Por isso, sua exibição merece ser destacada. Tudo bem que o adversário era o fraco e aplicado Oeste, mas era um jogo de três pontos. Valdivia participou de três dos quatro gols da vitória alviverde.

Os “outros” podem e têm direito de desqualificar o chileno. Mas só o Palmeiras tem Valdivia. É hora de desfrutar do craque.