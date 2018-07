O sumiço do Ganso

Paulo Henrique Ganso perdeu o compasso. Na Copa América, só jogou bem na primeira partida. De volta ao Santos, o elegante meia ainda não emplacou uma grande jornada. No inesquecível jogo contra o Flamengo, quarta-feira, na Vila, ele quase não apareceu. Acompanhou a dança de Ronaldinho Gaúcho e Neymar como quem não havia recebido o convite para o baile. Admirou os craques espiando da porta do salão.

Neste domingo, diante do Atlético-PR na Arena da Baixada, Ganso também não compareceu. A sua ‘ausência’ compromete todo o time. Pouco adianta Neymar se virar lá na frente, se o meia não faz o resto do time andar. Muricy Ramalho precisa conversar com o craque. Arrancar dele os motivos que o levaram a cair tanto assim de rendimento. Alguma coisa tem aí.

A Seleção Brasileira e o próprio Santos esperaram uma eternidade para contar com o craque e quando ele voltou, depois de quase oito meses recuperando-se da cirurgia no joelho, não acendeu a luz. Ganso ainda pode iluminar a escuridão, mas tem de se reencontrar com urgência.

O sonho de jogar na Europa pode ficar para o ano que vem. A hora é da recuperação.