Pacaembu vai ficar pequeno para abrigar os craques

“A oferta que o Palmeiras fez a ele é interessante.”

“O interesse do Palmeiras o sensibilizou, e pensar em um regresso em breve dele ao Brasil não é um absurdo.”

“O Ronaldinho tem desejo de conquistar troféus que faltam em sua carreira, como o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores. Além disso, o Palmeiras é um clube de muito prestígio. Mas o contrato com o Milan acaba em junho. Queremos ouvir primeiro o parecer deles e depois veremos o que vai acontecer.”

As declarações acima são de Assis, agente e irmão de Ronaldinho Gaúcho, ao jornal El Mundo Deportivo, de Barcelona, na edição desta sexta-feira. Os repórteres deste jornal têm muita afinidade e trânsito livre com Ronaldinho e, de tabela, com Assis.

Do lado do Palmeiras, apesar do sigilo, a operação Ronaldinho já está montada. Alguns patrocinadores ligados ao clube estão dispostos a investir na contratação. Se for fechada, Luiz Gonzaga Belluzzo emplaca seu sucessor que, pela sua preferência, seria mesmo Paulo Nobre – candidato que se diz a “Terceira Via” no Palestra.

Se o negócio for concretizado e Ronaldinho vestir a camisa verde, vai faltar estádio em São Paulo para abrigar as torcidas.

Palmeiras e Corinthians já adiantaram que pelo menos nos próximos dois anos vão usar o Pacaembu. E o Santos, que prevê a troca total do gramado da Vila Belmiro já em janeiro, também manifestou seu interesse em madar jogos no Pacaembu.

Então, vamos sonhar. No domingo, Pacaembu com o Corfinthians de Ronaldo e, provavelmente, Adriano. No sábado, Ronaldinho e Valdivia com o Palmeiras. E no meio da semana, Neymar, Ganso e, vai lá, Elano. Jogos não necessariamente nesta ordem. Uma coisa é certa: o Pacaembu não vai suportar.

Enquanto isso no Morumbi…