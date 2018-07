Palmeiras 2014: arrancada heróica rumo ao rebaixamento

O peso da goleada de 6 a 0 que o Palmeiras sofreu neste domingo para o Goiás é o mesmo dos 7 a 1 da Alemanha em cima do Brasil. No caso da seleção brasileira, a CBF ainda não entendeu o tamanho da tragédia. No caso do Palmeiras, seus dirigentes vão entrar para a história do centenário com o terceiro rebaixamento do clube.

Antes de chegar aos 6 a 0, cabem aqui algumas reflexões a respeito do movimento dos cartolas e de Dorival Junior. Vamos às questões.

Dorival Júnior:

Quando se reuniu com os dirigentes do Palmeiras para discutir o contrato o treinador apresentou apenas sua exigência financeira ou também colocou na mesa sua proposta para tirar o time do buraco?

É bem provável que não tenha apresentado nenhum projeto para o time e sim o valor dos salários que deveria receber. É fácil tirar essa conclusão. Basta ver como ele tem armado o time. Até aqui improvisou jogadores em funções que eles não têm a menor condição de executar. Além de outras opções absurdas.

Veja o caso da derrota para o Goiás. Escalou Lucio e Victorino. Dois veteranos que, somadas as idades, têm 70 anos. A missão deles era marcar Erik, único atacante de ofício do time goiano. Erik é uma reveleção da base do Goiás e tem 20 anos. Tem velocidade e pulmão cheio.

Erik arrebentou Lucio e Victorino. Natham, 19 anos, revelado na base do Palmeiras e convocado na semana passada para a seleção brasileira olímpica, vinha jogando de titular. Contra o Goiás ficou no banco.

Dorival erra nas escolhas, erra na armação do time e não percebeu ainda que alguns jogadores devem ser afastados porque não têm condições de jogar nem compromisso moral com o Palmeiras.

Paulo Nobre e Brunoro

Se dedicaram mais ao lado financeiro e às novas políticas administrativas a pensar no equilíbrio do elenco. Não tiveram peito para segurar Alan Kardec, não conseguiram enquadrar Valdivia, não deixam claro se querem ou não a permanência de Wesley. Kardec, Valdivia e Wesley são uma luz nessa escuridão que vive o grupo de jogadores do Alviverde.

Outro absurdo de Nobre e Brunoro: aceitaram de olhos fechados as quatro indicações de argentinos sugeridas por Ricardo Gareca. Contrataram por questão de mercado, não pela bola que eles jogam. Não olharam o mercado interno. E, para complicar, optaram por um treinador estrangeiro no momento de maior turbulência que o clube vivia. A tragédia estava anunciada.

Em 14 de setembro de 1942 o clube foi obrigado a trocar o nome Palestra Itália por Sociedade Esportiva Palmeiras. O primeiro jogo como novo nome foi no dia 20 de setembro daquele ano. O time entrou no gramado do Pacaembu carregando a bandeira do Brasil. Venceu o São Paulo por 3 a 1 com o Tricolor saindo de campo antes do apito final. Nascia ali o Palmeiras grande. Era a Arrancada Heróica.

Neste domingo, 72 anos depois, os jogadores do Palmeiras estamparam no peito da camisa a foto daquele time de 1942 entrando com a bandeira brasileira. O saldo final: 6 a 0 para o Goiás.

O Palmeiras escapou do rebaixamento no Brasileirão de 2010 e de 2011. Caiu em 2012. Disputou a Série B em 2013. Em 2014 já abriu a contagem regressiva com outra Arrancada Heróica: o terceiro rebaixamento. A conferir.