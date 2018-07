Palmeiras despedaça Corinthians padrão Champions League

Tite era a expressão da decepção à beira do campo no clássico contra o Palmeiras neste domingo. Vibrante e atuante em outros jogos, pouco participou na derrota por 2 a 0 dentro do Itaquerão. Aquele time padrão Champions League virou pó. De favorito ao título, o Corinthians vai brigar na posição intermediária da tabela.

A saída para não assumir a condição de coadjuvante é se reforçar, em especial no ataque. O problema é que o caixa está vazio e as dívidas inundam o clube. A tendência é de perder outros jogadores importantes, como Elias e Gil por exemplo. Tudo muito diferente do que Tite imaginava no início da temporada. A sua missão é reinventar o time e até mesmo mudar o esquema tático.

O treinador não tem culpa. Os responsáveis são os dirigentes que gastaram tudo o que tinham e não tinham direito. E agora não têm nem mesmo uma boia de para jogar ao mar. A situação é crítica. Não por acaso os “universitários” das torcidas organizadas tentaram invadir os vestiários no Itaquerão e depois cercar o ônibus da delegação corintiana.

Oswaldo de Oliveira não tem nada com isso. Também nas cordas e candidato a cair antes do clássico, o técnico do Palmeiras conseguiu, enfim, armar um bom esquema com o trio Valdivia, Zé Roberto e Rafael Marques. Os três foram a expressão da vitória no clássico.

Oswaldo neutralizou a saída de bola dos meias do Corinthians e tirou proveito da opção errada de Tite ao escalar apenas Romero isolado no ataque. Sem falar em Bruno Henrique que, responsável para comandar a saída do jogo, errou 99% dos passes.

Se foi bem no clássico, Oswaldo vai ter problemas com a saída de Valdivia, que se apresenta à seleção do Chile e, provável, não deve renovar o contrato com o Palmeiras. Sem Valdivia, o time perde uma referência e um talento. Mas Oswaldo tem opções no grupo que Tite nem de perto dispõe.

Nesse cenário, o Palmeiras pode subir no Brasileirão em busca da Libertadores e até título e o Corinthians se despedaçar.