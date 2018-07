Palmeiras e São Paulo no buraco

Palmeiras e São Paulo estão destroçados. O Corinthians respira ofegante e o Santos não está nem aí. Este pode ser o resumo da campanha dos times paulistas no Campeonato Brasileiro, após 33 rodadas.

Candidato disparado ao título, mais pela força de conjunto e muita disciplina tática, o Corinthians começa a ver o fantasma de 2010 rondando sua casa. A derrota para o América-MG neste domingo é sintomática. É hora dos nervos de aço para não desmoronar tudo.

A palavra está com Tite e o presidente Andres Sanchez.

A situação do Palmeiras é para lá de desesperadora. Vive ainda ameaçado pelo rebaixamento e sem horizonte. Tem de ganhar pelo menos um jogo em cinco que restam para continuar na Série A em 2012. O problema não é a questão matemática é a falta de qualidade do time. Felipão está acuado como nunca e, parece, cansado.

César Sampaio, o novo gerente do Palmeiras, avisa: “Não dá para falar em planejamento agora para o ano que vem. Estamos em uma situação emergencial. Temos de ter calma neste momento e depois cortar na carne.”

E o caso do São Paulo não é muito diferente. O investimento no time foi alto, com Luis Fabiano e tudo, e os resultados foram pífios. Não ganhou nada e corre risco de ficar fora da Libertadores de 2012. Coleciona vexames no Brasileirão.

Quanto ao Santos… Eles têm Neymar e isso basta.