Palmeiras leva vantagem nas semifinais do Paulistão

As semifinais do Campeonato Paulista não têm favoritos. Muito do que pode acontecer no próximo fim de semana vai passar pelos jogos do Corinthians, São Paulo e Santos, entre quarta e quinta-feira, pela Libertadores e Copa do Brasil. Neste caso, o Palmeiras leva ligeira vantagem por não ter compromissos no meio de semana.

Corinthians x Palmeiras – domingo, no Itaquerão

Análise:

Ainda sem ter definida classificação à segunda fase da Libertadores, embora bem encaminhada, o Corinthians vai receber o San Lorenzo na quinta às 22h. Jogo no mínimo desgastante. E ainda não deve ter Guerrero, com diagnóstico de dengue. Se não perder nenhum jogador por lesão nessa partida contra o time argentino, vai chegar forte diante do Palmeiras no domingo. Se ficar sem peças importantes, pode sentir o baque. Bom lembrar que Emerson Sheik, suspenso, não pega o Alviverde.

O Palmeiras tem a lamentar a contusão de Zé Roberto e a ausência de um bom reserva. Vitor Luiz levou o terceiro amarelo, João Paulo está machucado e Egídio não foi inscrito. E não terá ainda Leandro Pereira e Victor Hugo, suspensos por cartões. Pode compensar com Valdivia e Cleiton Xavier entre os titulares. Com a semana livre, Oswaldo de Oliveira terá tempo de sobra para armar seu time.

Santos x São Paulo – domingo, na Vila Belmiro

Análise:

O Santos depende da recuperação de Robinho e também muito do que vai acontecer no jogo do meio de semana contra o Londrina pela Copa do Brasil. A exemplo do Corinthians, o time corre risco de perder jogadores de peso, sem falar no desgaste físico. Se chegar com todos os titulares diante do São Paulo, pode fazer valer a vantagem de jogar na Vila. Mas, se não contar com Robinho, vai sofrer muito contra o Tricolor.

O São Paulo é uma incógnita. Tem uma viagem ao Uruguai para enfrentar o Danubio na quarta-feira e ainda a obrigação de vencer a partida para continuar vivo na Libertadores. Prejuízo físico e emocional. Não pode perder jogadores por lesão, em especial no ataque. Setor que tem apenas Pato. Luis Fabiano pode voltar, mas ainda longe da sua plenitude. E, no lado administrativo, o clube ainda corre atrás de um técnico.