Palmeiras mais forte

O caso Kleber e Flamengo marca um virada na administração do Palmeiras. Se cedesse aos caprichos do Gladiador, o presidente Arnaldo Tirone apequenaria ainda mais o Palestra Itália. Com a ordem que deu ao atacante para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, Tirone, enfim, mostrou que o clube tem autoridade.

Kleber tem contrato com o Palmeiras até 2015 e a proposta do Flamengo, até que se comprove o contrário, não teria passado de palavras ao vento.

A decisão do presidente também vem em boa hora para o clube, atordoado com o caso Martinuccio. De pré-contrato assinado com o Palestra, o argentino chutou o alviverde e fechou com o Fluminense. Uma rasteira na entidade paulista.

Aliás, desde 2008, o Palmeiras tem perdido batalhas contra o Fluminense. Foi assim com Thiago Neves, que havia recebido R$ 400 mil de luvas para assinar com o Palmeiras em 2008, e foi embora para o clube carioca.

Depois a história se repetiu com o lateral-esquerdo Carlinhos, que havia acertado a sua saída do Santo André, após a final do Paulistão de 2009, para jogar no Palmeiras, mas se mandou para o Flu. E agora o caso Martinuccio.

Uma pergunta: o que o Fluminense tem que o Palmeiras não tem?