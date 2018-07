Palmeiras não consegue recuperar jogadores lesionados

Chapecoense golear o Palmeiras não é normal. Assim como vexames retumbantes com as chacoalhadas que o time já sofreu para Vitória (7 a 2), Goiás (6 a 0), Mirassol (6 a 2) e outros perdidos na memória. Antes de passar a limpo a derrota deste domingo em Santa Catarina, é preciso uma explicação do comando do futebol sobre o departamento físico e de fisiologia do Palmeiras. Algo de estranho acontece nesses organismos.

Veja os casos de Arouca, Robinho e Zé Roberto. Três dos principais jogadores do esquema de Marcelo Oliveira não emplacam mais que três jogos seguidos. Robinho e Zé Roberto nem foram a Chapecó e Arouca saiu ainda no primeiro tempo da partida.

Esses três jogadores se machucam acima da média, sempre com lesões musculares e, quando voltam a jogar, sempre atuam no sacrifício. Parece que nunca entram em forma. Uma vez Valdivia fez duas críticas aos fisiologistas do Palmeiras. O chileno sabia do que estava falando, afinal de contas era um contumaz frequentador dos departamentos de recuperação física do clube.

Outro exemplo do buraco negro da fisiologia do Palmeiras: Cleiton Xavier. O meia demorou quase três meses para entrar em forma e estrear no time. Quando passou a jogar com alguma regularidade, duas a três partidas, sofreu uma lesão há quase dois meses e até hoje não se tem notícia de quando Cleiton vai voltar a atuar.

As baixas constantes de jogadores importantes, que vão e voltam da enfermaria, complicam o trabalho do técnico Marcelo Oliveira, mas não servem como desculpa pelos repetidos erros que comete na armação do time.

Ele ainda não sabe como solidificar o sistema defensivo. Faz apostas erradas na zaga e nos volantes. Não entende que um time precisa de meias para funcionar. Não adianta dividir o time em dois segmentos.

Também não adianta ficar esperando que a força do ataque vai resolver todos os seus problemas. E toda vez que escala Egídio, tira o lateral no intervalo. Repetir erros é questão de falta de inteligência.