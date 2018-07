Palmeiras não seria tri sem o pulso da Rua Palestra Itália

O recomeço do Palmeiras foi digno de um clube que se reinventa. Após quase naufragar na temporada passada, quando por um triz não voltou à Série B, teve coragem de mudar tudo. Trocou a maioria dos jogadores, apostou na paixão desmedida de sua gente com sucesso no programa sócio-torcedor e teve a sorte de se associar a um patrocinador de peso, que está disposto a gastar os tufos para sustentar o clube no alto do pedestal.

Com essas duas vertentes – paixão e dinheiro no caixa – e mais uma política administrativa que há muito não se via pelos lados do Palestra, o Palmeiras foi buscar seu espaço entre os grandes. O lugar estava abandonado por acúmulo de gestões sem ter em conta o alto quilate do clube. Era só caprichar e não se deixar levar pelos eternos conflitos internos.

Quando colocou tudo isso em prática, o Palmeiras percebeu que havia uma multidão de fanáticos, capaz de pagar ingressos de Champions League só por amor ao seu time, às suas cores. Embalado nessa comunhão, tropeçou em alguns degraus, mas escorado na sua torcida conseguiu o tri da Copa do Brasil e pavimentou a estrada para a Libertadores 2016.

E aí cabe uma explicação, talvez a mais emblemática desse novo Palmeiras: a Rua Palestra Itália, renome da velha Rua Turiassu, a principal artéria que irriga sangue ao coração do clube. Daquele trecho, entre as avenidas Sumaré e Pompeia, nasce a força incomum que empurra o time, prensa os dirigentes e faz pulsar o Allianz Parque, suntuosa fortaleza erguida nos escombros do Parque Antártica.

Não fosse a Rua Palestra Itália, talvez o presidente Paulo Nobre não teria feito nem a metade do que fez para reerguer o gigante. Aliás, Nobre, que não se perca pelo nome, é um dos filhos da Rua Palestra Itália. Aprendeu a gostar do clube no chão duro das arquibancadas de cimento. Conviveu de perto com a paixão e entendeu que sem essa gente seria mais um presidente comum.

Daqui para frente quem procurar por uma tradução de Palmeiras pode subscrever Rua Palestra Itália.