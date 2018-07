Palmeiras nas mãos de Luxemburgo e Furacão

O Palmeiras só não será rebaixado se o Vitória não somar pontos nos dois jogos que restam – Flamengo (fora de casa) e Santos (no Barradão). Se depender apenas de suas forças, o time de Paulo Nobre pode virar a chave e planejar 2015 na Série B.

Com 39 pontos na 16.a colocação, o Palmeiras pode chegar no máximo a 45 pontos. Pelo futebolzinho que tem jogado não será surpresa se perder para o Internacional sábado no Beira-Rio e morrer em pleno Allianz Parque diante do Atlético-PR, o Furacão, time que já está de férias.

Aliás, o Palmeiras está nas mãos do Atlético-PR e de Vanderlei Luxemburgo para sobreviver na Série A. Acompanhe:

1) Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Inter em Porto Alegre. O time gaúcho joga para carimbar sua vaga na Libertadores. A derrota do Alviverde é quase certa. O time ficaria com 39 pontos a uma rodada do fim do Brasileirão.

2) O Vitória vai ao Rio enfrentar o Flamengo de Vanderlei Luxemburgo. Se o time baiano perder o jogo, vai fechar a rodada com 38 pontos – um a menos que o Palmeiras. Portanto, o Alviverde está nas mãos de Luxemburgo.

3) Na última rodada, o Palmeiras recebe o Atlético-PR na nova arena. O time paranaense já vai estar de férias e se perder o jogo pode complicar o arquirival Coritiba, que deve brigar contra o rebaixamento ainda nesta última rodada. Portanto, Nobre tem de ser muito generoso com o Atlético-PR.

Se vencer o Atlético, o Palmeiras fecha o Brasileirão com 42 pontos e o Vitória poderia somar no máximo 41. Assim, o Palestra escaparia da degola.

Para tudo isso dar certo, o Palmeiras precisa de jogar bola. Se depender apenas das ideias de Dorival Júnior, a Série B é logo ali. Escalar de Valdivia machucado diante do Coritiba mostra o tamanho da irresponsabilidade e da falta de sensibilidade do treinador.

Para quem gosta de contas, recorro ao Twitter de Júnior Marques: Dorival conquistou apenas 5 pontos em 8 jogos (21 pontos possíveis) com Fernando Prass em todos esses jogos e Valdivia em 5 deles. Gareca somou 4 pontos em 9 jogos (27 pontos possíveis), sem Prass e Valdivia.

Resumo: o Palmeiras está nas mãos de Luxemburgo e do Furacão.