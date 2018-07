Palmeiras terá Valdivia na final do Paulistão

“Com certeza teremos Valdivia 100% no próximo domingo na Vila Belmiro”, garante Oswaldo de Oliveira.O treinador do Palmeiras sabe que precisa de Valdivia para, como dizem os técnicos, bater campeão na casa do Santos. Jogador diferenciado, como o chileno, faz falta em jogos de alta voltagem e de decisão de campeonato.

O problema é que Valdivia vive mais da incógnita do que da certeza. Mesmo fora do campo, não deixa de aprontar. Veja a encrenca em que se meteu e, por sorte, conseguiu se livrar:

“Uma vergonha essa arbitragem, uma vergonha, arbitragem de ladrão”, disse Valdivia no intervalo do clássico contra o Santos neste domingo no Allianz Parque. O árbitro Vinicius Furlan, apitador trapalhão acusado pelo chileno, denunciou na súmula do jogo a declaração de Valdivia.

Nitroglicerina pura na semana que antecede ao clássico final do Paulistão. Por sorte de Valdivia, o TJD da Federação Paulista, parece, não vai julgar o chileno que, se condenado, poderia desfalcar o Palmeiras na Vila Belmiro. Procuradores do tribunal disseram nesta manhã de segunda-feira que o caso só deve ir a julgamento na semana que vem, se tanto.

Livre das amarras do tribunal e de uma possível punição, Valdivia deve ser titular contra o Santos ao lado de Cleiton Xavier, Robinho e Gabriel no meio-campo do Palmeiras – caso Arouca não se recupere da lesão muscular.

Valdivia é um sujeito de sorte. Bem capaz de entrar no clássico, decidir o jogo e dar o título ao Palmeiras. Façam suas apostas.