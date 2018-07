Pato exige respeito no São Paulo

Pato mandou um recado duro para Milton Cruz insistindo que não vai mais aceitar ser reserva deste time do São Paulo. Bateu forte após mudar a história do jogo contra o Flamengo, neste domingo, no Morumbi. Pato tem razão. Não é fácil ser apenas uma opção neste Tricolor que começa a respirar sem ajuda dos aparelhos.

Acostumado às frases vazias, declarações de nenhum impacto e ser passivo diante das decisões que tomam a seu respeito, Pato, parece, acordou. Que ele é um jogador de fino trato, não se discute. A dúvida é como enquadrá-lo na cena dos virtuosos. Cabe aos que gerenciam seu futebol dentro de campo dar a ele a missão dos protagonistas. Não se deixa escondido no banco um atacante do seu valor e prestígio.

Na maioria das vezes, relevam Pato a segundo plano como se no futebol brasileiro houvesse uma fartura de atacantes com faro de gol e técnica suficientes para deitar os goleiros.

Treinador que não enxerga em Pato um atacante acima da média não é do ofício. É muito simples atribuir ao atleta a falta de entrega, de força de vontade. Difícil é fazer ele jogar bola em cima do seu talento. Dizer que Pato não serve, até o mais descrente do futebol pode dizer. Quem recebe, e bem, para montar um time, escolher os jogadores, tem a obrigação de elevar Pato à galeria dos grandes.

Por enquanto, a maioria dos treinadores não conseguiu. A bola está com Milton Cruz. Alexandre Pato pediu passagem.