Portuguesa e a derrota do futebol

Portuguesa e Flamengo perderam o jogo no SJTD. O Fluminense venceu. Mas cabe recurso que será julgado dia 27, entre o Natal e o Ano Novo. Este recurso é um novo julgamento. Entram em campo 9 auditores e não cinco como no julgamento desta segunda-feira. E aí pode acontecer uma revolução no futebol brasileiro impulsionada pelo Tapetão.

A história pode seguir esse enredo: vamos supor que a Portuguesa consiga reverter no recurso no pleno do STJD os pontos perdidos no primeiro julgamento. Voltaria aos 48 pontos da tabela original do Brasileirão. O Flu ficaria com seus 46. E o Flamengo, em caso de ser derrotado no recurso no pleno do SJTD, ficaria com os 45 pontos da primeira derrota no STJD.

Assim, a Lusa escaparia da degola, o Flu também e o rebaixado seria o Flamengo. Impossível? Claro. Assim como é difícil o Cristo Redentor do Rio recolher seus braços.

Mas, vamos analisar outra hipótese. O Icasa, por exemplo, que ficou na quinta colocação da Série B, atrás de Figueirense (4), Sport (3), Chapecoense (2) e Palmeiras (1), poderia exigir: 5 clubes da Série B subiriram para a Série A e 5 da Série A seriam rebaixados com essa história da Lusa para a Séire B. Cairiam Náutico (20), Ponte Preta (19), Vasco (18), Fluminense (17) e Lusa (16).

Essa ridícula combinação é fruto da ridícula decisão do SJTD que tirou pontos da Portuguesa e não os repassou ao Flu, rebaixado por direito diante dos pontos que conquistou ou deixou de conquistar no campo.

Tudo isso sugere um número infinito de interpretações. Basta uma boa argumentação jurídica na esfera esportiva e uma mais ampla na Justiça Comum.

De real é a dúvida que se colocou no futebol brasileiro. Diria, a derrota do futebol em 2013, flagelado nos tribunais e dizimado nas arquibancadas com a violência sem fim das torcidas.