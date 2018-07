Rio cala São Paulo

Desorganizados, sem estrutura, fama de não pagar salários em dia, os clubes cariocas começam atropelar os paulistas. A hegemonia de São Paulo desmoronou.

Ano passado, o Flamengo deu um galope na reta final do Brasileirão e levou o título deixando para trás o poderoso São Paulo, de Juvenal Juvêncio, e o Palmeiras, de Luiz Gonzaga Belluzzo. Foi um tapa na cara dos paulistas. O Flamengo era dirigido por um treinador interino, o boa praça Andrade. Tinha no ataque o trôpego Adriano e ali, na batuta, o velhinho Petkovic.

Agora, na última rodada do Brasileirão 2010, o Fluminense já se apoderou da taça antes mesmo de o campeonato terminar. Precisa de uma vitória simples para cima do Guarani, outro clube da cota do vexame paulista.

Aliás, o Guarani vive um momento tão desprezível que até a sua diminuta torcida se propõe a ir ao Rio para torcer para quem? Fluminense, é claro.

O mesmo Fluminense que contou com a torcida de são-paulinos e palmeirenses nas duas últimas rodadas. Uma vergonha sem precedente. Os gigantes paulistas a favor de um clube carioca. Difícil acreditar que teremos um capítulo como esse na história do futebol de São Paulo.

O Fluminense se serviu dos paulistas, assim como o Corinthians tirou proveito do morto-vivo Vasco. E o clube carioca já encomendou a festa e o chopp. Reservou também um espaço na galeria nas Laranjeiras para colocar a taça do Brasileirão 2010.

A queda dos paulistas serve como reflexão para dirigentes, jogadores, treinadores e, mais ainda, aos torcedores. A salvação da lavoura só vem com um milagre: Corinthians campeão com ajuda do Guarani, que precisa arrancar um empatezinho diante do Flu no domingo.

Alguém aposta uma ficha no Bugre?