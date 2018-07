Rivais do Corinthians, silêncio por favor

O Corinthians está no topo do mundo, agora incontestável. Se ainda havia alguma dúvida quanto ao primeiro título conquistado em 2000, agora não se fala mais nesse assunto. Torcedores rivais que recolham suas bandeiras e preconceitos. Não há mais argumentos nem provas para bancar que o time da Rua São Jorge não é, a partir deste domingo, o dono do mundo.

Desnecessário dizer como o clube se fortaleceu desde 2007 quando conheceu as profundezas do inferno rebaixado à Série B. A hora é de contar a história que tem o primeiro capítulo com Cássio e o último com Guerrero, personagens definitivos e imortais da conquista em Yokohama.

Um prêmio ao futebol. Um goleiro que cata tudo e um centroavante que não deixa escapar uma migalha na grande área.

Cássio, 1,95 m de altura – quase oito andares para cima dos azuis –, deixou os ingleses na secura. Nas pontas dos seus longos dedos evitou o pior.

Guerrero, cara de índio bravo, colocou a faca entre os dentes e medrou Pet Cech, David Luiz e seus pares.Escreveu seu nome nas redes do Chelsea como um autêntico habitante da pequena área.

O enredo perfeito não ficaria completo sem a participação da plateia. No Japão e no Brasil os corintianos assombraram o mundo. Confirmaram mais uma vez que é uma torcida que tem um time e não um time que tem uma torcida.

Por tudo isso, os que se incomodaram com os fogos desde a madrugada de domingo, que ecoaram pela capital paulistana sem cessar e vão pipocar no céu ao logo da semana, devem respeitar os corintianos com o profundo silêncio. A festa é deles.