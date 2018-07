Rodada do Brasileirão deve derrubar mais dois treinadores

Campeonato Brasileiro de Série A não perdoa treinadores com trabalhos ruins nas primeiras rodadas. Sem vasculhar as estatísticas do ano passado, vamos direto para 2014. Em duas rodadas, três técnicos já caíram – Paulo Autuori, no Atlético-MG, Caio Júnior, no Criciúma, e Vinicius Eutrópio, no Figueirense. Outros dois estão com a corda no pescoço: Ney Franco, no Vitória, e Ederson Moreira, no Grêmio.

A queda dos “professores” de uma forma precoce no Brasileirão ainda é um efeito do que fizeram nos campeonatos estaduais e, em alguns casos, na Libertadores. Casos de Autuori e Eutrópio e dos pendurados Ederson e Ney Franco. Mas tem mais treinadores a perigo nessa terceira rodada deste fim de semana. Um deles é Gilson Kleina, embora não seja uma prioridade no Palmeiras.

A situação de Kleina pode ficar crítica se o time não vencer o Flamengo, domingo, no Maracanã. O Rubro-Negro tem apenas um pontinho na tabela – um empate em casa e uma derrota fora – e deve dar trabalho ao Palmeiras. Aliás, Jayme Franco que fique esperto. Eliminado na primeira fase da Libertadores, ele se sustenta no cargo por ter conquistado o Carioquinha. Mas, se perder no Maracanã para o Palmeiras, em crise com o caso Alan Kardec, pode recolher suas coisas do armário.

É o mesmo caso de Kleina. Se perder o jogo domingo, vai acumular duas derrotas consecutivas e ampliar as dúvidas sobre a sua capacidade de conduzir um time de tradição na Série A. O ambiente no Palmeiras é de turbulência. Cabeças estão na bandeja prontas a serem servidas, como a do diretor executivo José Carlos Brunoro. Conselheiros já desconfiam da administração de Paulo Nobre e as cornetas soam forte no velho Palestra desde a negociação mal explicada que provocou a saída de Kardec para um rival fidagal.

Nobre precisa de um patrocínio forte, uma ou duas contratações de impacto – a mais viável seria o gordito Walter -, e não será surpresa a troca de comando (Kleina) do time para acabar com a crise no vestiário abalado com saída de Kardec, muito querido e líder entre os jogadores. Não por acaso, o capitão Fernando Prass veio a público para tentar minimizar a perda de Kardec para o grupo de jogadores.

Tudo o que Nobre precisa é gente de nome forte, de peso, para retomar o caminho perdido com a queda no Paulistão e agora com o caso Kardec. Nomes de impacto estão disponíveis no mercado. Mas se exige alto investimento. É aí que Nobre pede que joguem a boia.