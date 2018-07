Ronaldinho Gaúcho e Kaká fora da Seleção

Zagallo havia antecipado que Ronaldinho Gaúcho não jogaria mais na Seleção Brasileira. O velho sabia muito bem o que estava falando. Ao lado de Mano Menezes, o ex-treinador bateu forte no craque, com pinta de ex-craque, do Flamengo. Pois não é que Ronaldinho ficou fora da lista de 28 jogadores convocados por Mano Menezes, nesta quinta-feira, para os amistosos contra a Holanda e Romênia, no início de junho, e Copa América, em julho, na Argentina.

Ronaldinho não está só. Kaká também não apareceu na lista de Mano. O treinador da Seleção disse que teve duas conversas com Kaká e revelou que o meia do Real Madrid ainda precisa de novas atitudes – que atitudes seriam estas? – no seu processo de recuperação física e técnica. “Neste momento Kaká não está nos nossos planos”, avisou Mano.

Se os dois jogadores, com lastro de Copas do Mundo, não figuram na relação de 28 convocados é porque não têm mais futuro no grupo que o treinador prepara para a Copa do Mundo de 2014. Fim de linha para Kaká e Ronaldinho Gaúcho.