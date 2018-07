Ronaldo na Copa 2014

A indicação de Ronaldo para ser um alto executivo e não o presidente do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014 não é o último ato de Ricardo Teixeira. O dirigente prepara uma série de mudanças no comando do futebol brasileiro. A expectativa é de que até a primeira quinzena de dezembro conclua as alterações.

Na próxima quinta-feira, Teixeira retorna da Europa – está em reuniões em Zurique e depois em Londres -, para anunciar as mudanças. As negociações com Ronaldo para ser a imagem e a voz do COL começaram em agosto. Não está descartada também a participação de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, no COL.

Teixeira optou por Ronaldo porque se trata de uma unanimidade nacional.O ex-jogador também tem o perfil de um executivo do esporte com acesso, sem restrições, em todas as esferas do governo. Até mesmo no Planalto. Ronaldo soa como uma resposta do presidente da CBF à presidente Dilma Rousseff, que havia escalado Pelé como o embaixador da Copa de 2014.

Segundo análise de Ricardo Teixeira, Ronaldo tem capacidade para tomar conta da Copa no Brasil assim como os ex-jogadores Michel Platini, hoje presidente da Uefa, que dirigiu a Copa da França em 1998, e Franz Beckenbauer a imagem do Mundial de 2006 na Alemanha.

Não será surpresa se Ronaldo vir a ser o sucessor de Ricardo Teixeira na presidência da CBF em 2015 com Andres Sanchez, presidente do Corinthians e nomeado semana passada diretor de Seleções, em um cargo importante na entidade. Ronaldo e Andres serão testados nos próximos três anos.

Com Ronaldo no alto escalão do COL e Andres dirigindo as Seleções na CBF, Ricardo Teixeira dá início ao processo de mudanças no futebol brasileiro. Vem uma revolução aí e uma guerra aberta contra Joseph Blatter, presidente da Fifa.