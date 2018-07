São Paulo à beira do precipício

Um náufrago com água até o pescoço e sem nenhuma boia para se salvar. Esta é a situação do São Paulo na Copa Libertadores. O jeito é sair nadando. Tem dois jogos pela frente e, para não depender do Corinthians, tem de vencer os dois – contra o Danubio fora de casa e contra o time do Tite no Morumbi. Consumada as duas vitórias, o Tricolor evitaria uma tragédia e poderia tocar o barco na correnteza.

Com dois triunfos, o time chegaria aos 12 pontos no Grupo 2. O San Lorenzo, seu adversário na matemática da classificação, também tem chance de somar 12 pontos, desde que vença o Corinthians em Itaquera e o Danubio no Nuevo Gasômetro. Nesse caso, a parada seria decidida no saldo de gols entre Corinthians, São Paulo e San Lorenzo, todos com 12 pontos.

Sem se ater a essa lógica dos números, ao imponderável e até mesmo ao sobrenatural futebol clube, o São Paulo precisa se reinventar o mais rápido possível. É uma corrida contra o tempo para endireitar tudo o que de errado foi feito desde a pré-temporada até aqui. Não é uma tarefa fácil.

Primeiro passo: A reconciliação com a torcida que tem deixado o Morumbi às moscas nos jogos da Libertadores. Antes de atrair os protestos de sua gente, o clube tem de baratear os ingressos num pacto com os torcedores. Lotar o estádio para receber o apoio incondicional das arquibancadas. Sem a força de sua gente, o time não se inflama.

Segundo passo: Mexer com Paulo Henrique Ganso. Talentoso e com capacidade para mudar o rumo de um jogo, Ganso precisa de uma conversa reservada com o comando do time e até alto escalão do clube. É preciso dar respaldo ao jogador. Fortalecer seu ego e insistir com a tese de que ele é a solução.

Terceiro passo: Muricy Ramalho também tem de ser ouvido. De nada adiantam as declarações de que o treinador não será demitido, que “ele é o cara”. No alto do seu currículo, Muricy não precisa de tapinhas nas costas. Seria mais interessante dar atenção e respeitar suas decisões, mesmo que a contragosto. Não se pode entrar para a batalha com um comandante deprimido.

Quarto passo: Cobrar o silêncio público dos dirigentes. Não é hora de soprar ao vento que o elenco de jogadores é o melhor do Brasil. Nem de que haverá cobranças a cada derrota. Bravatas não cabem. A hora é de ação.

Conclusão: Tudo isso passa pelo presidente Carlos Miguel Aidar. O cartola pode dar uma grande colaboração ao futuro do time se descer do pedestal.