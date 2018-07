São Paulo corre atrás do Trem Azul

Campeão do primeiro turno do Brasileirão, com 75,4% de pontos conquistados (13 vitórias, 2 derrotas e 4 empates em 19 jogos), o Cruzeiro só pode temer o São Paulo na corrida ao bicampeonato. Atrás sete pontos do líder, o time de Muricy tem a chance de diminuir essa diferença para quatro pontos no confronto direto com time mineiro no domingo, dia 14, no Morumbi. Desde, é claro, que o Tricolor passe pelo Botafogo nesta quarta-feira. O Cruzeiro, salvo uma tempestade, não vai ter problemas com o Bahia em casa na rodada do meio de semana.

Então, o embate mesmo está previsto para domingo na segunda rodada do returno. Para frear o Trem Azul, o São Paulo tem de chegar ao jogo com seu quarteto preservado. Se perder um dos quatro (Kaká, Ganso, Pato e Kardec) vai correr sérios riscos no Morumbi. Muricy sabe muito bem que sem um dos quatro, seu time azeda. Mas com todos eles em campo, tem chance de triturar os adversários.

A vantagem do Cruzeiro é a fartura. Tem as famosas peças de reposição e não sofre quando perde jogadores importantes como neste domingo no empate (3 a 3) com o Fluminense. Sem Everton Ribeiro e Ricardo Goulart na seleção, o time por pouco não saiu com a vitória no Maracanã.

A situação do São Paulo é diferente. Nos jogos sem um dos quatro, o time padece e perde impacto.

Outra diferença é a situação financeira dos clubes. O Cruzeiro tem parcerias fortes com investidores que bancam boa parte das despesas do clube. O São Paulo admite salários atrasados de direitos de imagem, tem uma folha de pagamentos que beira os R$ 10 milhões e começa a cortar gastos para não contaminar o time no campo.

Finança em dia é sinônimo de bom rendimento no campeonato. Salários atrasados, por sua vez, provocam estragos no time. O São Paulo que se cuide. O Trem Azul vem fumegando.