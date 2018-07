São Paulo se intimida e Corinthians agradece

O São Paulo não teve ambição de campeão no clássico diante do Corinthians. Nem tirou proveito dos apuros do Cruzeiro diante do Atlético-MG. Jogou em cima dos erros do Alvinegro e só. Conseguiu dois gols em falhas do time de Mano Menezes e não mais perturbou o goleiro Cássio. Nessa toada, vai ter mesmo de brigar por vaga na Libertadores e não pela taça.

Com a queda no Itaquerão, a distância para o líder Cruzeiro continua em sete pontos – 49 a 42. E fica apertado entre Inter (41) e Corinthians (40). Números que mostram como o São Paulo, depois de ter vencido o Cruzeiro semana passada, perdeu a aura de campeão.

Muito do que se passou no clássico no Itaquerão do lado do São Paulo se deu no erro estratégico de Muricy Ramalho que iniciou o jogo com Luis Fabiano, sem mobilidade e ritmo, no lugar de Pato. O time sentiu a diferença e não teve como dar lustro à troca rápida de passes do meio para frente como costuma fazer quando tem o quarteto à disposição. Os gols vieram em duas cobranças de falta de Kaká. Pouco para quem joga para buscar o título.

Do lado do Corinthians, tudo funcionou bem. Apenas os erros nos dois gols do São Paulo mancharam a irretocável atuação do time. Marcou pressão quando tinha de marcar, explorou as deficiências do adversário e deu a Guerrero a missão de desmontar a frágil defesa do Tricolor, que também sentiu falta do instável Rafael Tolói (saiu machucado no primeiro tempo).

Mano Menezes, pressionado por resultados ruins e incomodado com a sombra de Tite, não deixou Muricy Ramalho respirar. E venceu o confronto. O Corinthians ganha fôlego para voos mais altos. E o São Paulo se recolhe ao divã.