Surpresas de Tirone no Palmeiras

Quando o zagueiro Leandro Amaro falha e Fernandão salva o Palmeiras, como aconteceu neste domingo pelo Campeonato Paulista, algo de estranho ronda o Palestra Itália. O empate em 1 a 1 diante do Catanduvense é sintomático. O que se pode esperar da equipe de Felipão em 2012?

Arnaldo Tirone disse que o Palmeiras tem um bom time. Lembrou do retrospecto do fim de 2011, quando foi bem nos clássicos nas últimas rodadas do Brasileirão. O presidente garantiu ainda que fez contratações pontuais dando a Felipão um bom jogador para cada posição. E que pode investir em dois reforços.

“Trazer Vagner Love, jogadores conhecidos como alguns clubes estão fazendo, não muda nada. O diferente é surpreender. E o Palmeiras está surpreendendo com os reforços”, disse Tirone à rádio Estadão/ESPN na semana passada.

O presidente tem lá suas razões. Mas depois do jogo contra o Catanduvense, ontem, a torcida alviverde tem motivos para desconfiar do futuro do time. Alguma surpresa?