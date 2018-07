Torcida mineira faz a ‘festa’ em BH

Cruzeiro e Atlético-MG dominam o cenário do futebol brasileiro desde ano passado com as conquistas do Brasileiro (os azuis) e da Libertadores (os alvinegros). Repetiram a dose em 2014 como protagonistas do campeonato nacional e da Copa do Brasil, decidida nesta quarta-feira no Mineirão.

Os dois clubes vivem estabilidade política interna com efeito direto dentro de campo. Devem muito, é verdade, como a maioria dos clubes brasileiros. E foram coerentes na hora de montar os times, aumentar a receita e apostar em treinadores de respeito.

Tudo seria perfeito, não fosse pela ação de suas torcidas. Aliás, não é um ‘privilégio’ apenas de Cruzeiro e Atlético-MG. A praga se espalha pelo País afora. O futebol de Minas registra mortes bárbaras, em número crescente, entre facções dos dois clubes. As brigas se alastram dentro dos estádios, além das ruas, becos e vielas.

Poucas horas antes da final da Copa do Brasil, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, agiu rápido e prendeu sete torcedores de uma facção organizada de atleticanos. Eles iriam, digamos, para uma confraternização com cruzeirenses. Em vez de salgadinhos e doces, apresentam suas armas: porretes de madeira, barras de ferros, um canivete e um revólver.

Nada mais a declarar.