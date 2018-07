Três favoritos ao Brasileirão

Até que enfim acabaram os campeonatos estaduais. Depois de três meses de poucos destaques e de muita enrolação, os clubes agora entram de corpo e alma no Brasileirão.

Começa a corrida desesperada pelos reforços, remontagem dos times e ajustes nos planejamentos. De cara, não é muito difícil apontar Santos, Cruzeiro, Internacional e, com muita boa vontade, Flamengo e São Paulo como favoritos ao título.

O Corinthians pode surpreender se confirmar as contratações prometidas. O Palmeiras também tende a crescer se preencher pontos estratégicos do time com jogadores especiais. É o mesmo caso do Grêmio. Fluminense e Vasco correm por fora. Atlético-MG e Botafogo, sem chance. O resto é coadjuvante.

Quanto aos Estaduais, ainda bem que Santos, em São Paulo, Internacional, no Sul, e Cruzeiro, em Minas, levantaram a taça. Foi um prêmio ao bom futebol desses três times. Eles podem fazer a diferença no Campeonato Brasileiro. Talento e capacidade não faltam ao trio.