Vaias ao goleiro Aranha podem prejudicar ainda mais o Grêmio

As vaias da torcida do Grêmio ao goleiro Aranha, no jogo desta quinta-feira, podem prejudicar ainda mais o time gaúcho que tenta reverter a pena de exclusão da Copa do Brasil imposta pelo STJD.

Dia 26, o clube de Porto Alegre vai ter um novo julgamento, dessa vez no Pleno do STJD, e a expectativa dos advogados e dirigentes do Grêmio era levar a punição para a temporada 2015. Em vez de ser excluído já da Copa do Brasil, o time cumpriria a pena no ano que vem com perda de mando de campo em alguns jogos da Copa do Brasil ou do Brasileirão.

A estratégia do Grêmio se apoia em manifestações do procurador Flavio Zveiter, do STJD, que indicam uma possível reversão da punição no Pleno do tribunal. O clube gaúcho se apega ao trabalho que vem fazendo, ao lado da polícia, para identificar os torcedores que insultaram Aranha com racismo.

Todas ações do Grêmio, porém, devem perder impacto diante das vaias antes, durante e depois do jogo desta quinta-feira contra o goleiro do Santos na Arena em Porto Alegre. A maioria da torcida abusou dos xingamentos e vaias ao goleiro, numa demonstração clara de que concordam com as injúrias racistas que Aranha havia sofrido naquele mesmo estádio há pouco mais de 20 dias.

Se o STJD levar em conta a intolerância e comportamento de boa parte dos torcedores ao goleiro do Santos neste último jogo, o Grêmio não vai ter sucesso no tribunal.

“Eu sinceramente esperava ser recebido de outra maneira aqui (Arena Grêmio). Acreditava que a maioria tinha repudiado as atitudes. Pelo que vi hoje (quinta-feira), concordaram com tudo”, disse Aranha após o jogo.

“Cobraram perdão de mim, mas perdoar um pessoal que não entendeu o que aconteceu ou que concorda, não tem perdão”, concluiu o goleiro.