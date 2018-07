Zagueiros arrebentam o São Paulo

Os mais apressados vão jogar na conta de Adilson Batista o empate (2 a 2) do São Paulo diante do Atlético-GO, neste sábado. O treinador é o vilão perfeito. Pegou o time depois de duas boas vitórias consecutivas (Cruzeiro e Internacional) e ainda teria o trio Rivaldo, Dagoberto e Lucas. Sem falar que jogaria em casa diante de um adversário de campanha sofrível. Então, três pontos no caixa.

Que nada! Empate e vaias. Muito se vai falar da fase de Adilson Batista. Mas o problema do São Paulo não se resume ao treinador. É preciso um olhar mais atento aos movimentos da zaga. Há muito tempo não se via pelos lados do Morumbi uma dupla de zagueiros tão fraca. No chão e no alto, eles colecionam falhas uma atrás da outra.

Grandalhões, Xandão e Rhodolfo conseguiram levar um gol (o segundo do Atlético-GO) de cabeça e outro com Bida desfilando entre os dois com a bola no chão. Lamentável.

Preocupado em se reforçar no meio e no ataque, o São Paulo se esqueceu de olhar para a defesa. Os dirigentes não acharam um bom beque no mercado. Se o comando do clube não tomar providência, o time ainda vai sofrer muito neste Campeonato Brasileiro.

E depois a culpa é de Adilson Batista. Sempre há um treinador de plantão para pagar a conta da incompetência dos dirigentes.