Ronda vence Carmouche e faz história no primeiro combate feminino no UFC

Apesar do susto inicial, a história foi escrita no UFC 157 conforme Dana White esperava. No primeiro combate feminino no principal evento de MMA do planeta, Ronda Rousey manteve seu cinturão ao vencer Liz Carmouche com sua tradicional chave de braço ainda no primeiro round. Ronda e Carmouche entraram para a história no UFC 157 – Divulgação/UFC