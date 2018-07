Agora é a vez do Jungle Fight em São Paulo

A primeira edição do UFC em São Paulo passou, mas as emoções do MMA continuam na capital paulista. Nesta sexta-feira, aniversário da cidade, é a vez do Jungle Fight. Com sete lutas programadas, o evento acontece no Ginásio da Portuguesa, a partir das 20 horas.



Ivan Batman fará a luta principal contra Lindeclercio Brutus – Foto: Divulgação

O combate principal da noite na Arena Jungle será entre o catarinense Ivan Batman e o baiano Lindeclercio Brutus Batista, na categoria até 70 quilos. Mais experiente, Batman é especialista em finalizações. Apesar da idade, Brutus tem em seu cartel 10 vitórias em 11 lutas.

O peruano David Cubas sofreu uma lesão e está fora. Por motivos pessoas, o paulista Douglas Bertazine também não lutará. Como os dois são da mesma categoria, a organização casou um combate com os oponentes que sobraram: Junior Orgulho e Julio Rafael Rodrigues.

Além dos seis combates de MMA, a primeira luta da noite vai valer o título brasileiro de kickboxing na categoria até 81.4kg. Na disputa estão Cezar Almeida e Rony Silva.

Para quem não conhece, o Jungle Fight é o maior evento de MMA criado no Brasil. Presidido pelo ex-lutador e personalidade no mundo das lutas Wallid Ismail, o evento é famoso por revelar grandes talentos para o mercado internacional, como o atual campeão do UFC dos penas do UFC, José Aldo, o ex-campeão dos meio-pesados Lyoto Machida, além de Gabriel Napão, Fabrício Werdum, Erick Silva e Ronaldo Jacaré.

O Ginásio da Portuguesa fica na Rua Comendador Nestor Pereira, 33, no Canindé.

Confira o card completo:

– Ivan Batman X Lindeclercio Bruto Batista – 70 kg

– Jorge Michelan X Junior Alpha – 84 kg

– Sergio Soares X Joel Iglesias – 66 kg

– Junior Orgulho X Julio Rafael Rodrigues – 77 Kg

– Mario Israel X Atila Cowboy Oliveira – 61 kg

– Renan Pitbull X Fabio Borracha Lima – 61 kg

– Cezar Almeida X Rony Silva – (final brasileira de Kickboxing) – 81.4 kg