Com joelhada, Anderson Silva vence Bonnar no UFC Rio 3

Anderson Silva precisou de apenas uma joelhada para vencer Stephan Bonnar na luta principal do UFC Rio 3, realizado na arena da Barra da Tijuca, na madrugada deste domingo (14/10). O evento contou com 12 ótimas lutas e terminou com um grande show.

Mesmo na categoria de cima, o brasileiro mostrou mais uma vez que é o maior nome do esporte na atualidade. Bonnar fez o que tinha que fazer: encurtou a distância e levou o brasileiro para a grade, evitando assim receber golpes mais fortes.

Calmo, Anderson ficou com a guarda baixa, aceitou o jogo do adversário, cansou Bonnar, no momento certo explodiu e, com uma joelhada certeira, derrubou o americano, que caiu e ainda recebeu alguns socos antes do juiz parar a luta no primeiro assalto.

Após a vitória, Anderson afirmou que só aceitou o combate para salvar o evento e que vai voltar para a sua categoria. Depois, o brasileiro comemorou muito ao lado de Minotauro, que entrou no octógono para festejar com o campeão.

Card Principal

– Anderson Silva X Stephan Bonnar

– Rodrigo Minotauro X Dave Herman

– Glover Teixeira X Fábio Maldonado

– Jon Fitch X Erick Silva

– Wagner Caldeirão X Phil Davis

– Demian Maia X Rick Story

Preliminar

– Rony Jason X Sam Sicilia

– Gleison Tibau X Francisco Massaranduba

– Diego Brandão X Joey Gambino

– Serginho Moraes X Renée Forte

– Luiz Banha X Chris Camozzi

– Cristiano Marcello X Reza Madadi

