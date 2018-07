Banha perde para Camozzi na decisão dos juízes no UFC Rio

Luiz Banha e Chris Camozzi travaram um ótimo combate na segunda luta da noite do UFC Rio 3, realizado na Barra da Tijuca. Em uma luta desenvolvida praticamente toda em pé, o americano foi mais contundente nos dois primeiros rounds e venceu o brasileiro.

Camozzi começou melhor na trocação, encontrando a distância certa e acertando bons golpes. Faixa-preta de jiu-jitsu, Banha derrubou o adversário e foi para as costas. Rapidamente, encaixou os ganchos com as pernas e tentou um mata-leão, bem defendido pelo adversário. A luta voltou em pé, com igualdade para os atletas.

O segundo round seguiu equilibrado. Banha acertou bons golpes, mas Camozzi apresentou um maior volume de jogo, com mais precisão. O brasileiro não fugiu da luta, caminhando em direção ao adversário e conseguindo algumas joelhadas.

Em desvantagem na trocação, Banha teria em seu jiu-jitsu o caminho para reverter o marcador. Mas ele preferiu não mudar de estratégia. A decisão foi boa para ganhar o round, já que o americano cansou e recebeu golpes duros, mas não o combate, que terminou com vitória de Camozzi na decisão dos juízes.

Card Principal

– Anderson Silva X Stephan Bonnar

– Rodrigo Minotauro X Dave Herman

– Glover Teixeira X Fábio Maldonado

– Jon Fitch X Erick Silva

– Wagner Caldeirão X Phil Davis

– Demian Maia X Rick Story

Preliminar

– Rony Jason X Sam Sicilia

– Gleison Tibau X Francisco Massaranduba

– Diego Brandão X Joey Gambino

– Serginho Moraes X Renée Forte

– Luiz Banha X Chris Camozzi

– Cristiano Marcello X Reza Madadi

