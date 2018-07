Vitor Belfort acerta um belo chute e vence Bisping no UFC SP

O melhor venceu. Foi assim que terminou o UFC São Paulo, realizado no Ginásio do Ibirapuera, neste final de semana (19 e 20 de janeiro). Para delírio do público, Vitor Belfort venceu por nocaute Michael Bisping, com um belo chute alto no início do segundo round, fechando a noite de ótimos combates na capital paulista.

A conquista do brasileiro tumultuou mais uma vez a categoria dos médios do principal evento de MMA do planeta. Afinal, o presidente do UFC, Dana White, havia prometido para Bisping a chance de lutar pelo título contra Anderson Silva em caso de vitória.

Como o inglês perdeu, agora fica o mistério para saber quem será o próximo desafiante ao cinturão. A torcida nacional é para uma revanche entre Vitor e Anderson.

Mas, apesar do desejo dos brasileiros, parece que Vitor tem outros planos. Em sua entrevista ainda no octógono, ele desafiou o campeão dos meio-pesados, Jon Jones, para uma revanche. Vamos ver os próximos capítulos do UFC. Confira como foi o combate:

Round 1: Bisping iniciou as ações. Vitor prefiriu rodar no octógono e estudar o adversário, em busca do momento ideal para golpear. Aos poucos, o brasileiro foi se soltando, arriscando até mesmo um chute rodado. Apesar do maior volume de jogo do inglês, Vitor foi mais contundente e, no finalzinho, acertou socos e joelhadas potentes. 10 a 9 para o brasileiro.

Round 2: Vitor voltou para acabar o confronto. Logo no início, soltou alguns socos e, ao ver a oportunidade, encaixou um chute alto, derrubando Bisping. No chão, ainda deu mais alguns golpes até o juiz interromper, confirmando mais um nocaute para a carreira do brasileiro.

Card principal

Vitor Belfort x Michael Bisping

Daniel Sarafian x CB Dollaway

Gabriel Napão x Ben Rothwell;

Thiago Tavares x Khabib Nurmagomedov

Card preliminar

Milton Vieira x Godofredo Pepey

Ronny Marques x Andrew Craig

Diego Nunes x Nik Lentz

Edson Barboza x Lucas Martins

Yuri Marajó x Pedro Nobre (sem vencedor)

Wagner Caldeirão x Ildemar Marajó

Francisco Massaranduba X C.J. Keith