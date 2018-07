Caldeirão é finalizado por Phil Davis no UFC Rio

A reedição do combate entre Wagner Caldeirão e Phil Davis não foi como os brasileiros esperavam. Por causa de um dedo no olho, a primeira luta terminou sem vencedor. Dessa vez, no UFC Rio 3, o americano utilizou toda a sua experiência para sair com o resultado positivo.

Desde o início do combate, o americano anulou o bom jogo em pé de Caldeirão, encurtou a distância e aplicou boas quedas. Melhor no solo, Davis manteve as posições.

Determinado, o brasileiro resistiu bastante. No segundo round ainda escapou de um estrangulamento encaixado, mas depois caiu em uma posição desfavorável e foi finalizado.

Card Principal

– Anderson Silva X Stephan Bonnar

– Rodrigo Minotauro X Dave Herman

– Glover Teixeira X Fábio Maldonado

– Jon Fitch X Erick Silva

– Wagner Caldeirão X Phil Davis

– Demian Maia X Rick Story

Preliminar

– Rony Jason X Sam Sicilia

– Gleison Tibau X Francisco Massaranduba

– Diego Brandão X Joey Gambino

– Serginho Moraes X Renée Forte

– Luiz Banha X Chris Camozzi

– Cristiano Marcello X Reza Madadi

