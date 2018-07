Ildemar Marajó vence Wagner Caldeirão com uma chave de perna no UFC SP

Wagner Caldeirão começou bem, dominando na trocação. Entretanto, demonstrou ter um jogo de chão ainda frágil e, com isso, foi finalizado por Ildemar Marajó na segunda luta do UFC São Paulo, realizado no Ginásio do Ibirapuera, na noite deste sábado. Veja como foi a luta:

Round 1: após tocarem as luvas, os dois atletas partiram para a trocação, com socos e chutes altos. Após receber um golpe forte, Ildemar Marajo encurtou a distância e tentou levar a luta para o chão, mas não conseguiu. Melhor em pé, Caldeirão dominou o centro do octógono, desferindo bons jabs e diretos, Faltando menos de 1 minuto para terminar, Ildemar Marajó conseguiu a queda, mas não fez nada. Em um primeiro assalto bem disputado, 10 a 9 para Caldeirão.

Round 2: após a desvantagem na trocação no primeiro round, Ildemar Marajó mudou a estratégia e levou a luta para o chão logo no início. Mesmo raspado, ele conseguiu encaixar uma chave de perna e finalizar Caldeirão.

Card principal

Vitor Belfort x Michael Bisping

Daniel Sarafian x CB Dollaway

Gabriel Napão x Ben Rothwell;

Thiago Tavares x Khabib Nurmagomedov

Card preliminar

Milton Vieira x Godofredo Pepey

Ronny Marques x Andrew Craig

Diego Nunes x Nik Lentz

Edson Barboza x Lucas Martins

Yuri Marajó x Pedro Nobre

Wagner Caldeirão x Ildemar Marajó

Francisco Massaranduba X C.J. Keith