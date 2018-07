Cigano deve conseguir mais um nocaute contra Velasquez

O ano para os amantes do MMA termina na noite deste sábado (29/12) com a realização do UFC 155, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Para os brasileiros, o evento tem um sabor especial. Afinal, Junior Cigano dos Santos defende seu título dos pesos-pesados na revanche tão esperada por Cain Velasquez. O blog Revanche acompanha e avalia as cinco lutas do card principal do evento, além de análises dos confrontos preliminares.

No primeiro encontro dos dois lutadores, Cigano derrotou o norte-americano por nocaute em um combate fácil e, com isso, conquistou o cinturão da categoria.

Cigano não esconde o jogo. Ele tem em seu boxe a principal arma para acabar com o adversário. Mesmo todos sabendo do poder das mãos rápidas e pesadas do brasileiro, até agora ninguém conseguiu anular a estratégia de manter o combate em pé.

Especialista na luta olímpica, Velasquez deve tentar o que ninguém ainda conseguiu: levar Cigano para o chão, explorando assim o ground and pound. Em suas entrevistas, o norte-americano indicou que será mais estratégico, evitando a trocação com o brasileiro.

Apesar de nunca ter tido seu jiu-jitsu testado nos octógonos, Cigano não deve ter problemas nesse terreno. Afinal, encontra nos irmãos Nogueira, Minotauro e Monotouro, seus principais aliados.

E, na trocação, o brasileiro não precisa de apresentações, já que tem uma movimentação muito rápida para a categoria e golpes precisos e potentes. Com isso, apesar da luta ter um panorama diferente da primeira, acredito em vitória por nocaute de Cigano, em um combate que pode acabar com os sonhos de Velasquez entre os pesados.

UFC 155 – Las Vegas

Card principal

Cigano X Velasquez

Miller X Lauzon

Boetsch X Philippou

Okami X Belcher

Leben X Brunson

Card preliminar

Pickett X Wineland

Perez X Bloodworth

Guillard X Varner

Johnson X Jury

De Fries X Duffee

Garcia X Holloway

Cariaso X Moraga