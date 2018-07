Cigano resiste até o final, mas perde o cinturão dos pesados do UFC para Velasquez

A noite não terminou bem para o Brasil no UFC 155, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. No combate principal, Junior Cigano dos Santos foi irreconhecível e perdeu o título dos pesados na revanche para Cain Velasquez na decisão unânime dos juízes.

Mesmo demonstrando muita resistência e levando o confronto até o final, Cigano não soube colocar seu jogo, formado por uma boa movimentação e golpes fortes e certeiros. Sem ter espaço, ele não conectou nenhum bom soco e, abalado por um direto, perdeu tanto na luta em pé quanto no solo.

O combate começou bem movimentado. Seguindo a estratégia estabelecida, o americano tentou derrubar o brasileiro, que escapou bem e acertou golpes certeiros no contra-ataque.

Sem conseguir levar a luta para o solo, Velasquez mudou o seu jogo e começou a caminhar para a frente, acreditando em seu boxe. Ele estava tão confiante que, em uma de suas investidas, acertou um belo direto, que desestabilizou Cigano.

Após esse momento, a luta mudou. Abalado, Cigano foi levado para o chão e só se defendeu, esperando o fim do assalto.

Cansado, Cigano não conseguiu impor seu jogo. Velasquez não deu espaço e aproveitou a situação para aplicar boas quedas, acertando golpes fortes e quase finalizando com uma chave de braço.

O terceiro round foi um pouco mais amarrado. Desgastados, os lutadores desferiram golpes, mas sem muita contundência. Irreconhecível, Cigano manteve a guarda baixa e recebeu socos no rosto e na linha da cintura.

Perdendo a luta, o brasileiro não tinha outra opção a não ser tentar o nocaute. Com isso, ainda acertou alguns golpes no quarto round, mas que não abalaram Velasquez.

No assalto final, Cigano tinha que ir para o tudo ou nada. Porém, cansado, não teve muito o que fazer. No final, Velasquez ainda aplicou um belo chute no rosto do brasileiro, reconquistando o cinturão dos pesados com chave de ouro.

UFC 155 – Las Vegas



Card principal

Cigano X Velasquez

Miller X Lauzon

Boetsch X Philippou

Okami X Belcher

Leben X Brunson

Card preliminar

Pickett X Wineland

Perez X Bloodworth

Guillard X Varner

Johnson X Jury

De Fries X Duffee

Garcia X Holloway

Cariaso X Moraga