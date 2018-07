Combate entre Poirier e Brookins é destaque do TUF 16

Antes do evento final do ano, o circo do UFC se formou mais uma vez neste final de semana. O evento que consagrou Colton Smith como o campeão da 16ª edição do The Ultimate Fighter (TUF) dos EUA e teve como luta principal a vitória por nocaute do gordinho Roy Nelson sobre Matt Mitrione, surpreendeu e contou com grandes combates.

Em 11 lutas, foram seis nocautes e três finalizações. O Brasil deixou o evento empatado. Hugo Wolverine venveu Reuben Duran, conquistando seu primeiro nocaute no UFC. Já Marcos Vina foi nocauteado por Johnny Bedford.

Entre as lutas, uma chamou a atenção. O primeiro confronto do card principal entre Dustin Poirier e Jonathan Brookins foi muito movimentado. Com trocação franca, quedas e luta de solo, os lutadores protagonizaram um belo confronto de MMA, animando o público.

Conhecido por aplicar uma guilhotina justa, Brookins demonstrou falhas ao utilizar as mãos. Logo no início do combate, durante a trocação franca, ele acertou vários diretos no adversário, mas a mão esquerda parecia estar paralisada, sem potência em seus jabs.

Poirier soube se defender, acertou também alguns bons golpes em linha e, ao balançar o adversário, levou a luta para o chão e encaixou um justo triângulo de mão, finalizando assim o combate.

Vale lembrar que os dois lutadores são da mesma categoria de José Aldo, atual detentor do cinturão dos penas. O brasileiro tem luta marcada para defender o título. Ele enfrentará Frankie Edgar. Mas, se continuar com um bom desempenho, Poirier poderá ser o desafiante em um futuro próximo.